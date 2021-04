Chelsea en demi-finale, sept ans plus tard!

Par S.HE.

Si l’affrontement entre le PSG et le Bayern cristallisait tout l’intérêt de la planète football, dans l’autre partie du tableau, Chelsea et Porto avaient, eux aussi, envie de briller. Battus 2-0 à l’aller par les Londoniens, les Portugais avaient à cœur de montrer un visage plus conquérant à Séville, le match ayant une nouvelle fois été délocalisé suite aux mesures sanitaires actuelles.

Titrés en Europa League en 2019, les Blues n’ont pas livré leur meilleur match de la saison, loin s’en faut, mais ils auront géré leur avantage avant de concéder un but, sans conséquence, dans les arrêts de jeu (94e, Taremi). Une défaite qui fait leurs affaires et qui leur permet de retrouver le dernier carré de la compétition reine sept ans après leur dernière apparition à ce stade. C’était en 2014, lorsqu’ils avaient été éliminés par l’Atlético.