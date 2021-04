Euromillions Basket League : Mons remporte le choc à Alost après prolongation

Gros suspense dans le choc de ce mardi soir entre Alost et Mons. Cinq minutes complémentaires ont d’ailleurs été nécessaires pour désigner le vainqueur de ce duel. Après une première mi-temps au coude-à-coude (20-17 et 35-35 à la pause), Cameron McGriff (19 points et 7 rebonds) mettait les locaux aux commandes à l’entame du dernier acte (57-52). Dans le dur, les Montois s’en remettaient au talent d’Arik Smith (24 points) pour recoller et arracher la prolongation à quelques secondes de la fin du match (67-67). Un temps complémentaire qui voyait finalement les visiteurs l’emporter au bout du suspense (73-78).