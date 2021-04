France: deux ans après l’incendie, Emmanuel Macron visitera Notre-Dame

Quelque 833 millions d’euros ont été recueillis pour cette restauration grâce à une collecte nationale et internationale.

Deux ans jour pour jour après l’incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron visitera jeudi le chantier de reconstruction de la cathédrale, a annoncé l’Elysée mardi. Ce sera son premier retour sur les lieux depuis le drame.

« Cette visite sera l’occasion pour le chef de l’Etat de remercier à nouveau tous ceux qui ont permis de sauver la cathédrale des flammes, tous ceux qui oeuvrent à sa reconstruction (charpentiers, échafaudeurs, cordistes, grutiers, facteurs d’orgue, maîtres-verriers, restaurateurs en peinture et sculpture, tailleurs de pierre, archéologues et chercheurs), ainsi que les 340.000 donateurs du monde entier qui rendent ce chantier possible », précise la présidence.