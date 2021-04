Montea lève 235 millions d'euros aux USA

Montea, société spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-industriels, a levé 235 millions d'euros aux USA auprès de six investisseurs institutionnels via l'émission d'obligations "vertes" (Green Bonds) d'une durée de 10 à 15 ans, indique mercredi Montea avant l'ouverture de la bourse.