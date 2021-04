Paul Magnette veut ouvrir l’horeca dès le 1er mai: «Il faut tenir les engagements pris»

Paul Magnette, le président du PS, était l’invité de la matinale de Bel RTL, ce mercredi matin. Il a préfacé le Comité de concertation qui doit se tenir aujourd’hui. Plusieurs assouplissements sont attendus alors que le bilan quotidien de Sciensano annonce que le taux de reproduction de l’épidémie est repassé au-dessus de 1.

Le socialiste a indiqué la position de son parti avant le Comité de concertation.« Nous, on plaide pour que les engagements pris soient tenus. C’est important. On a demandé énormément d’efforts aux gens et à certains secteurs. (…). » a-t-il déclaré avant de nuancer. « La situation n’est pas une situation facile, on ne peut pas tout rouvrir ».