Natation: une sélection de 18 Belges pour l’Euro de Budapest

Dernière étape pour la qualification pour les JO de Tokyo, l’Euro de Budapest (17-23 mai) accueillera 18 nageurs belges… dont Fanny Lecluyse, si elle se sent d’attaque.

La Fédération belge de natation (FRBN) a entériné, mardi soir, sa sélection pour l’Euro de Budapest (17-23 mai), l’ultime étape avant la sélection pour les JO de Tokyo pour lesquels, rappelons-le, seuls Louis Croenen et Fanny Lecluyse sont aujourd’hui qualifiés dans une épreuve individuelle.

Pas moins de 18 nageurs ont été retenus, 11 femmes et 7 hommes, dont 1, Logan Vanhuys, pour l’épreuve du 10 km eau libre.

La Fédération belge a clairement fait des relais un objectif majeur de ces championnats puisqu’elle en alignera pas moins de quatre – sur 4 x 100 et 4 x 200 m libre chez les hommes, sur 4 x 200 m libre et l4 x 100 m 4 nages chez les femmes – tout au long de l’épreuve. Tous les nageurs sélectionnés pour ces relais l’ont également été pour une épreuve individuelle, à l’exception des réservistes Lorenz Weiremans (4 x 200 m libre hommes) et Laurane Vallée (4 x 200 m libre femmes).