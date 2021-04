Carte blanche sur les réfugiés: Quand le politique piétine toutes les valeurs d’humanité, de solidarité et de justice

Le fait que l’ordre de quitter le territoire ait, dans un premier temps, été dirigé vers les grands-parents n’est pas anodin. Il illustre les discriminations dont sont victimes les aîné.e.s en matière de droit migratoire : considéré.e.s à tort comme un poids et un coût pour la société dite d’accueil alors même qu’ils et elles contribuent à la production de la richesse, notamment en s’occupant de leurs petits-enfants. En dehors de la perspective économique, nous imaginons aisément combien il est important, pour des personnes en situation migratoire, avec tous les bouleversements et difficultés que cela comporte, de pouvoir compter sur les liens familiaux et affectifs.

L’information du départ forcé d’une famille kurde de nationalité syrienne, en pleine pandémie, le confirme. Les Hasoun, résidant à Theux, ont quitté le sol belge, à l’heure même où cela reste interdit pour tous ceux qui vivent au cœur de nos frontières. « Ils ne souhaitent pas, pour l’instant, dire où ils sont partis, mais ils ont dû, à nouveau, franchir une frontière. Nous, nous ne pouvons pas voyager, nous sommes enfermés en Belgique, mais eux ont dû partir. C’est complètement paradoxal et irresponsable, dans le contexte de pandémie, de forcer à voyager une famille avec des enfants en bas âge et des grands-parents malades », écrit Stéphane Wintgens, un proche des Hasoun. La famille compte trois enfants, mais les grands-parents ayant reçu l’ordre de quitter le territoire belge, les parents n’ont pas voulu que celle-ci soit disloquée.

Nous étions dans le doute et dans l’espoir que quelque chose aurait changé. Force est de constater néanmoins que l’annonce du secrétaire d’Etat et du gouvernement fédéral de se référer et d’appliquer dans les faits les droits humains, tels qu’inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention des Nations unies sur les réfugiés, la Convention européenne des Droits de l’Homme, la Convention internationale des droits de l’enfant, s’avère être une fausse promesse.

Il est urgent de prendre conscience qu’un refus de titre de séjour condamne les personnes migrantes à fuir vers un autre pays – ce qu’a fait la famille Hasoun – ou à rester sur le territoire en se cachant et en travaillant au noir. Or, cette dernière situation plonge les migrants dans une précarité extrême et une insécurité psychique et physique permanente. Dès lors, penchons-nous, quelques instants sur le travail des sans-papiers au sein de notre pays.

Ce qui pose problème dans la situation de la famille Hasoun, comme pour de nombreuses autres personnes migrantes, c’est le système Dublin. Celui-ci contraint toute personne demandeuse d’asile de s’inscrire dans un des pays d’entrée de l’Europe. Ces États membres, frontaliers de l’espace Schengen, se trouvent submergés par les demandes et ne parviennent plus à proposer un accueil digne et respectueux des droits humains. Les Hasoun précisément ont été détenus dans des conditions insalubres ; ils n’ont eu d’autre choix que de s’enregistrer en Grèce même si c’est en Belgique qu’ils souhaitaient vivre. Aujourd’hui, alors que la Grèce est déjà saturée, l’administration du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration rejette ainsi la responsabilité de leur asile sur la Grèce en « dublinant » les Hasoun.

À l’heure où la Belgique se doit de rendre des comptes quant à la transposition incomplète de la Directive européenne sur les sanctions contre les employeurs de personnes en situation irrégulière, censée protéger le principe supérieur des victimes, le choix politique posé consiste à détourner le regard de l’opinion publique des problèmes réels, autrement dit être au monde, vivre dans la sécurité et la dignité. Ainsi, les personnes sans papiers surexploitées au travail ne peuvent pas porter plainte dans les circonstances actuelles – aucun mécanisme de protection des plaignants n’a été rendu possible par omission de l’art. 13.4 de la Directive sanctions protégeant le travailleur abusé. L’État devrait lutter contre un marché du travail qui favorise une concurrence parfaitement déloyale, permettant à des patrons abuseurs de profiter des failles de la législation, convaincus de leur impunité. Pour rappel, si une directive n’est pas transposée correctement ou lorsque le droit de l’Union est appliqué de manière incorrecte ou incomplète, la Commission européenne peut entamer une procédure d’infraction à l’encontre de l’État membre défaillant. Celle-ci peut alors déboucher sur une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne. De même, qui dit sans papiers signifie également sans droit aux apprentissages. M. Hasoun, vous l’avez sans doute appris par la presse, a pourtant lui-même contribué au bien-être sanitaire de la communauté de Theux en cousant des centaines de masques.

À l’heure où les États doivent ratifier la Convention 190 de l’Organisation Internationale du Travail contre les violences faites sur le lieu du travail, notre État dit de droit assène un coup fatal en renvoyant – par la force des choses – tous les membres d’une famille au moyen d’un règlement Dublin insensé. Qu’ils aient rendu un service public à un moment crucial ne joue pas non plus, en termes de mérites exceptionnels, dans l’esprit des décideurs.ses politiques.

À l’heure où la refonte de la Directive retour et la révision de la Directive victimes au niveau européen doivent prendre la mesure des violences physiques, mentales, symboliques subies par les personnes migrantes, y compris sans papiers, afin de rendre applicable un droit égal à la justice, le gouvernement fédéral démontre une fois de plus, une fois de trop, après l’affaire des demandeurs.ses d’asile renvoyé.e.s au Soudan, pays où règne la torture, que l’article 1er des Droits humains est à géométrie variable.

Interpellation

Ce n’est pas admissible. Nous demandons instamment que l’humanité prévale sur des lois qui vont à l’encontre des principes d’égalité de droit et de justice inhérents aux droits fondamentaux et plus largement aux Droits humains. Dans les faits, les procédures de renvoi s’accélèrent. Nous demandons que la Belgique et l’Union européenne prennent position pour une Europe qui protège, non seulement ceux qui y sont nés, mais aussi ceux qui y cherchent un légitime refuge, et qu’elles adoptent une réforme humaine de la somme des directives relatives aux migrations en cours de discussion.

Dès lors, dans l’urgence imposée par la pandémie, nous demandons, non seulement le retour de ces personnes, mais aussi le gel de tous les retours non volontaires, la libération des personnes détenues en centre fermé et la Régularisation des personnes sans papiers suivant des critères clairs et permanents permettant de formaliser le travail informel de ces personnes fragilisées par l’absence ou la précarité d’un statut administratif. Elles travaillent aujourd’hui en première ligne dans des conditions indignes, non par choix, mais par nécessité de survie. Notre pays et l’Union européenne ne peuvent continuer de se rendre coupables de non-assistance à personnes en danger.