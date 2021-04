Le Real Madrid se moque des superstitions: voyager un mardi 13 et séjourner à l’hôtel Titanic, il fallait oser…

Les joueurs ont voyagé un mardi 13 et ont séjourné à l’hôtel Titanic. Un choix étonnant ? Si vous croyez aux superstitions, assurément !

Depuis que le Real Madrid a remporté sa 13e Ligue des champions, on ne peut pas dire que ce chiffre lui porte chance sur la scène européenne. Cristiano Ronaldo a quitté la « Maison Blanche ». Zinedine Zidane aussi, même s’il y a effectué son retour. Quant à l’Ajax, il avait humilié les Merengues. Le duel face à Manchester City ne laisse pas non plus un souvenir joyeux aux Madrilènes.

Mais comme le spécifie Marca, Zidane se moque des superstitions ! Les joueurs et le staff du Real Madrid ont ainsi voyagé vers Liverpool un mardi 13. Quant à l’hôtel choisi, il s’agit du « Titanic », un nom choisi en l’honneur du paquebot qui a coulé la nuit du 14 au 15 avril en 1912. Bref, ce mercredi, quand les Madrilènes quitteront Anfield, il y aura exactement 109 ans que cette tragédie a eu lieu.

Un naufrage qui ne semble pas être un mauvais présage pour le Real Madrid : reste à voir la réalité du terrain…