Les voyages à l’étranger à nouveau possibles dès le 19 avril, mais fortement déconseillés

Les voyages vers la Belgique, de pays tiers (non EU et Schengen) resteront, eux, interdits.

Les représentants du gouvernement fédéral, des Communautés et des Régions se sont retrouvés mercredi au Palais d’Egmont à Bruxelles pour un Comité de concertation très attendu après la pause de Pâques.

En ce qui concerne les voyages à l’étranger, l’arrêté ministériel instaurant l’interdiction des voyages non essentiels expirera le 19 avril. Le Comité de concertation a décidé de ne pas prolonger cette mesure. Ce n’est pas pour autant que nous pourrons voyager où bon nous semble.

Les voyages demeurent fortement déconseillés et les voyages vers la Belgique en provenance de pays tiers (non UE et Schengen) restent interdits. Les règles de tests et de quarantaine actuels restent d’application. Des contrôles de la police seront effectué pour vérifier que les tests sont bien effectués.