Comité de concertation: rentrée sous conditions lundi 19 avril, y compris dans le supérieur

C’était attendu, c’est désormais officiel, l’école va rouvrir ses portes après le congé de printemps (Pâques) sur un modèle très similaire à celui d’avant la suspension des cours le 29 mars dernier.

L’enseignement primaire, ainsi que le premier degré du secondaire, bénéficieront d’un enseignement en présentiel à 100 % dès le 19 avril, pendant que les élèves des deuxième et troisième degrés du secondaire recevront un enseignement partiellement en présentiel.

Plus question donc d’une réouverture à 100 % comme espéré lorsque, le 24 mars dernier, le Comité de concertation avait décidé de temporiser le déconfinement. Deux semaines et demie plus tard, les chiffres ont certes diminué, mais pas beaucoup, faisait-on observer.