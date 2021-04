L'AFP a dégagé un bénéfice record en 2020 malgré la pandémie

L'Agence France-Presse (AFP) a annoncé mercredi avoir très légèrement augmenté ses recettes commerciales et dégagé un bénéfice "historique" en 2020, grâce au double effet de son plan de transformation et d'une baisse de ses charges entraînée par la pandémie.

Les recettes commerciales ont atteint 166,4 millions d'euros l'an dernier, en hausse de 0,5% à taux de change comparables. Une progression notable en cette période de crise, qui s'explique par le dynamisme des activités "d'investigation numérique" (fact-checking) et, dans une moindre mesure, de la vidéo, ce qui compense le déclin des revenus liés à la presse écrite.

En revanche, la compensation par l'État des coûts liés aux missions d'intérêt général a diminué comme prévu de 9 millions d'euros, à 115,5 millions.

Parallèlement, l'agence de presse est parvenue à réduire ses charges d'exploitation de 9,2 millions.

Et ce, en raison de l'impact d'un plan de réduction des dépenses lancé il y a deux ans, qui inclut des départs volontaires, et à des "économies non récurrentes liées à la pandémie" - celle-ci a réduit les déplacements internationaux et les frais liés aux grands événements sportifs.