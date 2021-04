Lady Gaga dans la peau de la Veuve Noire

Dans le film de Ridley Scott prévu pour novembre 2021, Adam Driver et Lady Gaga sont Maurizio Gucci et Patrizia Reggiani, son épouse qui le fera assassiner. - D.R.

Le 27 mars 1995, Maurizio Gucci, 46 ans, petit-fils et héritier du fondateur de la marque de luxe italienne, se fait assassiner sous le porche de son bureau milanais, au 38 Corso Venezia, de trois balles de revolver dans le dos et une dernière, mortelle, dans la tempe.

Deux ans plus tôt, il avait cédé les 50 % du capital qu’il détenait à la société d’investissement du Bahreïn, Investcorp, empochant entre 150 et 200 millions de dollars (entre 125 et 167 millions d’euros). Il avait également quitté sa femme, la sulfureuse Patrizia Reggiani, avec qui il menait, depuis 1972, une vie fastueuse entre Milan et New York, côtoyant des people comme Onassis et le clan des Kennedy.