Les terrasses dignes de ce nom, un vrai rayon de soleil au Luxembourg

Reportage

Le ciel est tantôt nuageux, tantôt troué par des rayons de soleil. Il ne fait que 8 degrés au thermomètre, mais les terrasses sont pleines ce mercredi midi, dans le respect des normes sanitaires. Nous sommes à Oberpallen, à Grass et à Rombach, juste par-delà la frontière belgo-luxembourgeoise dans la région de Martelange et Arlon. Des terrasses qui ont pu rouvrir le 7 avril et le succès est incontestable.

Les deux premières journées étaient pourtant glaciales alors que c’était presque l’été une semaine auparavant. Mais peu importe, on le sent, on le voit, il y a une envie d’autre chose, tant qu’il ne « drache » pas. Certains clients viennent d’ailleurs avec leur doudoune et leur plaid si le resto n’en a pas, comme aux sports d’hiver finalement !