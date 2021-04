Le diable s’habille en Gucci

Ça commence comme une saga à la Scorsese. Mais à Londres – pas New York – en 1897. Guccio Gucci a 16 ans. Il a quitté Florence pour venir travailler comme groom à l'hôtel Savoy. Toute la journée, il épie les clients fortunés qui prennent l’ascenseur chargés de sacs, de malles, de valises. Il apprend à les connaître, repère ce qu’ils préfèrent, quelles matières, quels modèles, quelles boucles, quelles poignées, et quatre ans plus tard, voilà, il est prêt : il ouvre en 1921 une petite boutique de maroquinerie, sur le thème équestre, avec pour emblèmes un mors et un étrier.