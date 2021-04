Enseignement: Caroline Désir recommande une fin d’année tout en bienveillance

C’est donc acquis, dès lundi l’école va retrouver un rythme presque normal… À l’exception des élèves des second et troisième degrés du secondaire qui garderont quelque temps encore une formule d’enseignement hybride, tout le monde reprendra les cours à temps plein. Objectif : 30 juin… Avec des examens ? Des épreuves certificatives ? Des évaluations plus ou moins complexes ? Contrairement à ce que l’on pense régulièrement, la ministre de l’Éducation n’a pas carte blanche en la matière. À l’exception des CEB, CE1D et CESS qui s’imposent à toutes les personnes concernées en sixième primaire, deuxième secondaire et en rhétorique, ce sont les pouvoirs organisateurs qui, pour leurs écoles, gardent la main conformément à ce que prévoient leurs règlements des études.