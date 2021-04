Annelies Verlinden répond aux restaurateurs qui veulent ouvrir le 1er mai: «Il faut maintenir l’ordre et respecter les règles»

Le Comité de concertation a annoncé que les terrasses des restaurants et bars pourront ouvrir à partir du 8 mai en Belgique. Mais certains politiques ont déjà annoncé que si des restaurateurs décidaient d’ouvrir plus tôt, ils ne s’y opposeraient pas.

« Si vous ouvrez les terrasses le 1er mai, sachez que je ne m’y opposerai pas », telle est la phrase qui aurait été prononcée par le gouverneur de la province de Liège Hervé Jamar lors d’une réunion qui s’est déroulée avec les services de sécurité et les bourgmestres liégeois. Ce que les autorités locales craignent, c’est une ouverture spontanée et massive des restaurants et cafés le 1er mai accompagnée de débordements si la date de réouverture est à nouveau postposée. Il semble en effet plus facile de faire respecter les mesures aux terrasses que d’évacuer des cafés entiers s’ils ouvrent.