Brexit: cacophonie autour des colis venant du Royaume-Uni

Vous avez acheté un article sur un site britannique et, à votre plus grand étonnement, le livreur vous demande de payer des frais supplémentaires. Celle-là, vous ne l’avez pas vue venir ! Ni vous, ni des dizaines de consommateurs, à en croire les témoignages récoltés dans plusieurs points relais et au sein des associations de défense des consommateurs. « Clairement, on reçoit des plaintes. Il y a des choses qui sont prévues en théorie mais qui ne fonctionnent pas en pratique », lance d’emblée Julie Frère, la porte-parole de Test-Achats. On imaginait que la mise en pratique du Brexit serait épineuse, voilà qui ne dément pas le pressentiment.