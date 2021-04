Le Stayen, l’enfer des Mauves

Le déplacement à Saint-Trond n’a pas vraiment réussi à Anderlecht ces dernières années, les Mauves ne s’étant imposés qu’à 6 reprises en 18 visites dans la cité des pommes depuis l’an 2000.

Si l’on s’en tient aux douze derniers déplacements du Sporting au Stayen, c’est-à-dire depuis 2004-2005, on ne recense même que trois succès visiteurs : en 2006-2007 (2-4), 2010-11 (0-2 grâce à un doublé de Lukaku) et 2015-16 (1-2 via un penalty de Tielemans et un but de Sylla). Certes, un partage suffirait au bonheur des Anderlechtois dimanche, mais il y a déjà cinq ans qu’ils n’ont plus gagné à Saint-Trond.

Lors de ses trois dernières expériences sur le synthétique limbourgeois, Anderlecht a concédé un nul blanc et essuyé deux revers en 2017-18 (1-0, Akpom) et en 2018-19 (4-2 malgré un doublé de Santini).