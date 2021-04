Méga-prison de Haren: la justice ordonne une cessation partielle des travaux après un accident

Un ouvrier a chuté mercredi matin sur un échafaudage du chantier de la méga-prison de Haren, a appris Le Soir. L’ouvrier a été transporté à l’hôpital et souffre d’une fracture du bras. La police et le Contrôle du bien-être au travail (CBE) se sont rendus sur place. « L’Auditorat du travail de Bruxelles a donné ordre de cesser les travaux », confirme son porte-parole, Fabrizio Antioco. « Cet ordre est limité dans le temps et dans l’espace. C’est-à-dire que l’arrêt des travaux est limité au bâtiment concerné par l’accident, d’une part. D’autre part, la cessation court jusqu’à vendredi 16 avril à midi. Toutefois, elle pourrait être prolongée si dans ce délai l’Auditorat n’obtenait pas des explications du constructeur – THV Cafasso Construction en l’espèce – sur les conditions de cet accident et des garanties sur la sécurité du chantier », indique M. Antioco.