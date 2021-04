Ligue des champions : un grand De Bruyne et Manchester City sortent Dortmund, super Courtois et le Real Madrid éliminent Liverpool (vidéos)

Il y aura deux Diables rouges dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Manchester City et Kevin De Bruyne ont en effet décroché leur ticket pour les demi-finales mercredi soir en battant le Borussia Dortmund 1-2. Dans l'autre match de la soirée, le Real Madrid et un grand Thibaut Courtois se sont mis en mode muraille insurmontable pour stopper Liverpool (0-0) et assurer leur qualification.