Un an plus tard: cette fois, le match couperet aura bien lieu au Stayen pour Anderlecht

L’histoire repasse les plats. Ou, en l’occurrence, ressert celui que la pandémie n’avait pas permis de déguster, en mars dernier. Il y a un an, Anderlecht aurait déjà dû jouer son ticket pour les playoffs 1 au Stayen, à l’occasion de la dernière journée de la phase classique. Conjuguée à un hypothétique partage entre Genk et Malines, une victoire à Saint-Trond aurait permis aux Mauves de se hisser in extremis dans le Top 6 synonyme de PO1.

Il n’y aura cette fois que quatre heureux élus pour un Final Four inédit sur fond de Covid, mais la tâche du Sporting paraît nettement moins ardue qu’il y a un an. Ce ne sera toutefois pas gagné d’avance pour les Bruxellois qui pourront certes se contenter d’un point pour maintenir Ostende à distance mais dont le jeune noyau devra gérer une énorme pression. Il lui faudra aussi apprivoiser le vieux synthétique trudonnaire, a priori favorable aux nombreux techniciens qui le composent, mais d’office désavantagés sur ce coup-là par rapport à leurs hôtes.