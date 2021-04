Victime d’une chute à l’entraînement près de Lugano où il réside, Vincenzo Nibali s’est relevé avec un poignet douloureux et pour cause : les examens ont révélé une fracture du radius. L’opération est prévue ce jeudi et c’est seulement à l’issue de celle-ci que son équipe américaine Trek-Segafredo communiquera quant à la durée de l’indisponibilité du Sicilien.