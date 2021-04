Né en Belgique de parents Marocains, le jeune anderlechtois est pisté par le Maroc qui rêve de l’avoir sous ses couleurs et reste à l’affût, même si sa préférence va aux Diables rouges.

Anouar Aït El Hadj (18 ans), la révélation anderlechtoise de ces dernières semaines, ne laisse personne indifférent. Et certainement pas le Maroc et son entraîneur Vahid Halihodzic, qui rêvent de voir le jeune milieu de terrain porter les couleurs de leur équipe nationale. La Fédération marocaine met tout en œuvre pour convaincre l’intéressé, né à Bruxelles de parents marocains et qui possède par conséquent la double nationalité.