Le mariage Sporting-Zeler veut «bousculer la routine»

Alors que sa toute première saison de Super League n’est pas encore arrivée à son terme, le Sporting de Charleroi prépare la suite. Et il se donne les moyens d’avoir des ambitions puisque l’équipe féminine du matricule 22 sera dirigée par la recordwoman de sélections en équipe nationale, Aline Zeler, la saison prochaine.

Après une première année de difficile apprentissage de l’élite avec un effectif « qui restera à jamais dans l’histoire pour avoir été la première équipe du Sporting en Super League », comme l’a dit Mehdi Bayat ce mercredi en début de soirée, Charleroi veut grandir et se développer. Et surtout « bousculer la routine installée en foot féminin », a plusieurs fois répété l’administrateur-délégué du Sporting, parfois présent en ses qualités d’homme fort du matricule 22 puis de président de la Fédération. « On doit faire sortir le foot féminin de sa zone de confort avec des projets concrets. »