Mort de Daunte Wright: une culture du maintien de l’ordre toujours sur la sellette

Bientôt un an après la mort de George Floyd, la dénonciation des violences policières contre les noirs et l’expansion du mouvement Black Lives Matter, de nouveaux faits divers continuent d’illustrer un sombre constat : la culture policière de maintien de l’ordre et le biais racial qui la sous-tend, pourtant sur la sellette, demeure profondément ancrée dans les mœurs. Et l’Administration Biden paraît manquer de détermination pour y remédier.

Caron Nazario est un miraculé. Ce lieutenant de l’armée américaine, latino et noir, conduisait son puissant 4x4 aux vitres teintées le 5 décembre 2020 à la nuit tombée, sur une route de campagne en Virginie, près de la grande base militaire de Norfolk, lorsque des gyrophares apparaissent dans son rétroviseur. Mû par un pressentiment, il poursuit sa route jusqu’à une station-service, éclairée. S’il doit mourir de brutalité policière, autant que cela soit devant témoins et vidéosurveillance. La suite montrera qu’il ne s’est pas trompé : les deux policiers qui l’interpellent le rudoient, l’aspergent de lacrymogène, puis le plaquent au sol et le menottent. Non sans l’avoir verbalement menacé et évoqué une issue fatale pour le cas où il refuserait d’obtempérer. Les pistolets sont dégainés, les ordres aboyés, parfois contradictoires : « montrez-moi vos mains ! », puis « sortez de ce véhicule ! » Son uniforme, son grade, ses appels à la raison durant sa propre interpellation n’ont servi à rien.