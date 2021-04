L’UE se met en ordre de bataille pour un endettement sans précédent

La balle aux Etats retardataires. La Commission européenne a annoncé mercredi qu’elle avait finalisé son programme de financement du plan de relance européen (qu’on ne doit plus dire de 750 milliards mais) de 807 milliards d’euros. Pas d’augmentation de l’enveloppe, bien sûr, puisque les 750 milliards correspondaient aux prix 2018 et qu’ils ont été ajustés avec l’inflation.

Ce montant doit être emprunté sur les marchés financiers par la Commission en utilisant la garantie du budget de l’UE, à raison de 150 milliards environ par an jusqu’en 2026. Du montant de 807 milliards, 386 seront prêtés aux Etats et le reste leur sera offert sous forme de subventions, en grosse partie pour la relance (338 milliards) et le reste dans le cadre de différents programmes du budget européen (notamment le fonds de transition vers une énergie plus propre ou encore la recherche). En clair, le gros de l’enveloppe sera remboursé (d’ici 2058) par tous non pas à hauteur de ce que chacun a reçu mais de sa richesse annuelle.