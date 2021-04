Jacques Stas: «Les Belges jouent plus, mais pas encore assez»

Cette saison, il y aura plus de Belges ! C’était sans doute le seul bénéfice de la crise sanitaire qui impose le huis clos et qui a incité les dix clubs professionnels à une grande prudence financière. Ces budgets rabotés ont imposé des choix sportifs, avec pour principale tendance, au-delà d’un niveau global en net recul, l’augmentation du nombre de Belges. « L’évolution est marquante », constate Jacques Stas, intéressé au premier chef en sa qualité de ‘High Performance Manager’ des équipes nationales masculines et qui identifie à travers le graphique ci-dessus des « problèmes-clés à résoudre ». De fait, alors que la saison passée, la proportion respectait l’imposition de 6 « joueurs formés localement » (affilié en Belgique au moins 4 ans entre 12 et 21 ans ; une règle compatible avec la libre circulation des travailleurs) par noyau de 12, ils sont désormais plus de 63 % !