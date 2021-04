Codeco: ça a chauffé autour de la réouverture des terrasses

Sept heures de Codeco pour acter la fin de la pause de Pâques, un plan « plein air » dès le 8 mai, et des perspectives plus floues pour la suite. Et quelques crispations au passage. « Le Soir » vous raconte les coulisses de cette réunion.

Tendu, intense, laborieux. Chaque participant a un regard un peu différent sur le déroulé du Comité de concertation de ce mercredi. Mais une chose est sûre : ce fut long. Plus de 7 heures de discussion avant d’arriver à un compromis. Sur certains points, le consensus entre représentants du fédéral et des entités fédérées a été rapide. Tout ce qui concerne la levée de la « pause de Pâques », en fait. L’école peut sortir de vacances dès lundi. Les voyages ne sont plus interdits, mais fortement déconseillés. La bulle extérieure passe de 4 à 10 personnes. Et tous les métiers de contacts reprendront du service dès le 26 avril. Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-président de la Communauté française, a bien tenté d’arracher en bonus un retour du 100 % présentiel pour tout le secondaire dès le 3 mai. Mais le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke (SP.A) n’en voulait pas. Petite prise de chou, puis on se tape dans la main pour une « évaluation de cette mesure pour le 3 mai ».