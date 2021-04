Ligue des champions: Thibaut Courtois et Eden Hazard vont retrouver Chelsea (vidéo)

Trois ans plus tard, le Real Madrid rejoint les demi-finales de la C1. Après avoir éliminé Liverpool, la Casa Blanca affrontera une autre formation anglaise (Chelsea). L’occasion pour Thibaut Courtois et Eden Hazard de célébrer les retrouvailles avec leur ancien club.

Le football de haut niveau a ceci de particulier qu’une remise en question perpétuelle est nécessaire, voire primordiale. Rien n’est jamais gravé dans la roche. Zinédine Zidane, l’œil malicieux, ne dira certainement pas le contraire. Alors que le technicien français était plus que jamais contesté il y a quelques semaines, voici qu’il vient de replacer le Real Madrid dans la course au titre en Liga et qu’il a qualifié le club merengue pour le dernier carré de la Ligue des champions. Cette fois, en éliminant Liverpool (3-1, 0-0), lauréat de l’édition 2019.