Ligue des champions: Kevin De Bruyne se prépare à défier Neymar (vidéo)

Personne n’avait oublié le « chambrage » des Parisiens à l’égard d’Erling Braut Haaland au printemps 2020, juste avant le break forcé du coronavirus. Auteur d’un doublé au Signal Iduna Park, le Norvégien avait pris la pause « yoga » et les Franciliens, Neymar en tête, l’avaient imité dans un Parc des Princes vide après avoir renversé la donne du match-aller. Même inhibé par un excès de cartes jaunes qui pouvait lui faire manquer la manche aller, l’attaquant du Borussia Dortmund pouvait y puiser une autre motivation de mettre un terme à son mutisme actuel devant les buts adverses.

Ces « retrouvailles » avec le PSG (l’an passé, il s’agissait des 8es de finale), les Schwarz-Gelben devaient aller les chercher sans Thomas Meunier (Parisien il y a douze mois) et Thorgan Hazard, maintenus sur le banc par Edin Terzic qui leur avait préféré Morey et le jeune Knauff pour affronter Manchester City et son capitaine Kevin De Bruyne.