Alexander De Croo aux restaurateurs qui veulent ouvrir le 1er mai: «Tout le monde doit garder son sang-froid»

Le Comité de concertation a annoncé ce mercredi que les terrasses de l’horeca rouvriront le 8 mai, et non le 1er. Les différentes fédérations du secteur se sont montrées déçues et inquiètes, et certains bourgmestres ont annoncé qu’ils autoriseraient l’ouverture le 1er mai. Sur le plateau de RTL Info, Alexande De Croo leur répond et appel au calme.

« Je pense que tout le monde doit garder son sang-froid, son sens des responsabilités, a déclaré le Premier ministre. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'avoir des conflits. Surtout dans une situation si difficile dans nos hôpitaux où le personnel travaille sans relâche ».