Horeca, écoles, couvre-feu, bulles: toutes les mesures du Comité de concertation

Une réouverture des terrasses est autorisée à partir du 8 mai. Une réouverture plus large serait possible dès lors que le niveau d’occupation des lits d’hôpitaux en soins intensifs passe sous le nombre de 500.

Le comité de concertation a ouvert mercredi des perspectives de réouverture de la société mais les dirigeants politiques ont assorti cette ouverture d’un appel à la responsabilité afin de ne pas les compromettre. Le taux d’occupation des hôpitaux et en particulier des unités de soins intensifs demeure un critère essentiel face à un virus plus contagieux et plus agressif que lors de la première vague.

La réunion des différents gouvernements du pays a abouti à un compromis entre la situation dans les hôpitaux qui demeure problématique et les aspirations de plus en plus fortes à des assouplissements. «Nous avons décidé d’une approche prudente et réaliste fondée sur la confiance», a souligné le Premier ministre Alexander De Croo.