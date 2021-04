It It Anita Sauvé

It It Anita

Sous l’artwork figurant le château de Laval (c’est là en bord de Loire que les Liégeois ont enregistré) et ce titre en forme de clin d’œil à son producteur Amaury Sauvé (une habitude qu’ils conservent, voyez leurs précédentes sorties discographiques), le nouvel album d’It It Anita est une claque. Voilà bien longtemps que le groupe s’est débarrassé de son étiquette d’« enfant du rock » de Nineties et de Sonic Youth en particulier. Aujourd’hui, ils montrent aussi qu’exploser le carcan de la noise pour dézinguer le métro/boulot/dodo (« Routine ») et s’exprimer dans d’autres registres, ça les connaît. Un registre un peu psyché par exemple (« See through »), ou même celui de la ballade (« Authority », évoquant les contraintes qu’on impose ou qu’on accepte de la vie en société). Mais, c’est sûr, leur premier concert du retour des concerts risque d’être sauvage !