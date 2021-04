C’est du belge: Lydia Flem, une rue et ses personnages

L’ouverture du nouveau livre de Lydia Flem, Paris Fantasme, pose la question à laquelle elle va tenter de répondre : « Qu’est-ce qui donne le sentiment d’être chez soi quelque part ? D’habiter tout à la fois son corps, sa maison et le monde ? » L’interrogation ne vient pas de surgir chez l’écrivaine-psychanalyste-photographe. Son histoire familiale liée à des lieux divers a déjà nourri la réflexion. En témoignent plusieurs livres, parus de 2004 à 2009 et regroupés dans un volume au format de poche (1) : Comment j’ai vidé la maison de mes parents, Lettres d’amour en héritage et Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils.