C’est du belge: Geneviève Damas et les mondes irréconciliables

« Jacky » se déroule à Bruxelles, aujourd’hui, entre Schaerbeek et Uccle. Et on aimerait que ce soit le récit d’une histoire vraie plutôt qu’une fiction germée dans l’esprit d’une écrivaine généreuse. Lisez le premier chapitre.

Elle nous fait rêver, Geneviève Damas, avec Ibrahim et Jacky. Ils ont 17 ou 18 ans. Ibrahim vit à Schaerbeek, entre Cage aux Ours et chemin de fer. Jacky vit à Uccle, son prénom de naissance, c’est Yacob. Ils se rencontrent grâce à une initiative scolaire : un atelier interécoles. La classe à majorité musulmane d’Ibrahim va travailler pendant une journée avec une classe de Beth Yaldout et une autre de Saint-Barthélémy. Le hasard pousse Ibrahim et Jacky sur le même banc. Leur devoir : tout connaître de l’autre pour en faire, plus tard dans la journée, un portrait. Ils se posent donc des questions. « C’est incroyable, je parle avec un Juif, un Juif vivant », se dit Ibrahim, c’est lui le narrateur. Et, quelques lignes plus bas : « C’était juste un garçon comme moi. »