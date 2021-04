Maxime Prévot sur la réouverture des terrasses: «Je ne vais pas envoyer la cavalerie»

Une nouvelle batterie de mesures à plus ou moins court terme a été annoncée lors du dernier Comité de concertation. Pas de réouverture avant le 8 mai et en terrasses seulement, l’intérieur étant reporté quelque part en juin, en fonction de l’évolution épidémique… C’est peu de dire que la décision du Comité de concertation concernant les restaurants et les cafés suscite la déception des professionnels.

Mais du côté des hommes et femmes politiques aussi les réactions n’ont pas tardé. Maxime Prévot (CDH) a regretté sur Bel RTL la date du 8 mai pour une réouverture partielle de l’horeca alors que la date du 1er avait été jusqu’alors annoncée.