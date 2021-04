Dans LéNA cette semaine: dans le sport pro, le «big data» est devenu incontournable

Pour parfaire sa technique et élaborer ses séances d’entraînement, Carolina Marín, championne olympique, triple championne du monde et quadruple championne d’Europe de badminton, recourt aux statistiques mathématiques, à l’analytique avancée et à l’intelligence artificielle. « Elles m’aident à déceler les points faibles chez mes adversaires et à adapter le schéma de jeu à chacune d’elles », explique cette Espagnole de 27 ans. A ses débuts, en 2006, rares étaient les personnes convaincues des avantages des données. Dans le monde du sport, leur utilisation se limitait au domaine des paris et des audiences. Aujourd’hui, tout le monde surfe sur cette vague. Dans le sport de haut niveau, le « big data » est devenu incontournable.