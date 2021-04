Le livre 4 étoiles de la semaine: La Fontaine, Fragonard et Oudry, quel trio!

De Jean de La Fontaine, tout le monde connaît « La cigale et la fourmi », « Le corbeau et le renard », « Les animaux malades de la peste », « Le chêne et le roseau » et leurs moralités, style « Eh bien ! dansez maintenant », « Cette leçon vaut bien un fromage sans doute », « Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Sans doute n’apprend-on plus, aujourd’hui, dans nos écoles ces fables au regard acéré et ironique sur la société et ses pratiques, tant pis, car leur fraîcheur faussement naïve donnait à penser. Elles furent d’ailleurs écrites, entre 1668 et 1694, dans un but éducatif, et d’abord pour le futur Louis XIV. Ce qui n’enlève rien à leur saveur poétique ni à la beauté de leur langue.