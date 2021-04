Maria Hummel: prière de bien s’accrocher avec ce meurtre au musée

Secrétaire d’édition au Museum of Contemporary Art (Moca) de Los Angeles avant de devenir prof à l’Université de Standford puis écrivaine, Maria Hummel, originaire du Vermont, était bien placée pour planter le meurtre d’une artiste conceptuelle dans le décor du musée qu’elle appelle ici le Rocque. De ses jeunes années, elle s’est souvenue des codes et des ambiances qui régissaient – et régissent toujours – le monde de l’art, des galeristes et des collectionneurs et leurs rapports avec les artistes au pouvoir bien minime.