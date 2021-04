Les JO de Tokyo toujours menacés: annuler les Jeux reste une option, selon un responsable politique japonais

Le numéro deux du principal parti au pouvoir au Japon a estimé que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en dernier recours, alors que l’archipel nippon subit actuellement une recrudescence de l’épidémie, ont rapporté jeudi des médias locaux.

« Nous devrons annuler (les Jeux, NDLR) sans hésiter si ce n’est plus possible » de les organiser, a déclaré Toshihiro Nikai dans un entretien à la chaîne de télévision japonaise TBS. Comme on lui demandait si l’annulation était une option, il a répondu : « Oui, bien sûr ».

« Si les infections se répandent à cause des Jeux olympiques, je ne sais pas à quoi ils servent », a ajouté le secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD, conservateur).

Il a toutefois nuancé ses propos en soulignant « l’importance pour le Japon de susciter l’enthousiasme avec l’adhésion du public ».