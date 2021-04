«Possessor» à voir en ligne: une tueuse dans la tête

Chez les Cronenberg, l’horreur se pratique de père en fils. Et chez Brandon, digne rejeton de son papa David, elle traduit des préoccupations très contemporaines. A l’heure, par exemple, où certains ont imaginé que les vaccins anti-covid serviraient aussi à nous injecter des puces 5G. Le pitch ? La mystérieuse entreprise pour laquelle travaille Tasya Vos emploie ce qu’on appelait dans le temps des tueurs à gages. Grâce à un implant, ils prennent possession d’un corps, poussent son propriétaire à tuer, se « retirent » une fois l’acte commis, après quoi le meurtrier malgré lui est supposé mettre fin à ses jours. Sauf que là, Tasya Vos a le mental qui chancelle, n’arrive plus à sortir du cerveau où elle s’est introduite, et le possédé se rend compte de ce qui lui arrive !