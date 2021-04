La chronique «Je dirais même plus»: Avec Sabena, vous y seriez déjà…

Puisque les voyages non essentiels sont à nouveau autorisés (sous certaines conditions), pourquoi ne pas sortir des sentiers battus pour embarquer à destination des hauts lieux qui font l’actualité ?

Qu’on puisse à nouveau voyager sans fausses invitations ou d’hypocrites raisons impérieuses , qui ne s’en réjouira ? Mais, dans le monde d’après qui réapparaît timidement, profitons-en pour changer nos habitudes. D’ailleurs Neckermann a mis la clé sous le paillasson. Sea, sex and sun, c’est de l’histoire ancienne. Il faut trouver des destinations, des attractions nouvelles.

Parmi les suggestions originales, pourquoi pas Ankara ? La Turquie vient d’ouvrir aux touristes avec beaucoup d’opportunisme le palais où Erdogan a reçu il y a quelques jours les plus hautes autorités européennes. Dans la salle où s’est déroulée la rencontre, vous pourrez vous faire photographier dans le célèbre sofa où s’est allongée Ursula von der Leyen ou poser votre postérieur dans la chaise dorée où le président du conseil s’était empressé de déposer le sien. On vous prêtera même des mannequins représentant Charles et Ursula que vous pourrez disposer selon votre imagination.