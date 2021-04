La visio, une pointe d’humanité dans les prisons confinées

Crise sanitaire oblige, comme d’autres secteurs, depuis un an, les prisons ont aussi dû se réinventer. Confrontées à la propagation du virus chez les détenus ou les agents, certaines, comme celle de Namur, ont été confinées totalement ou partiellement. Conséquence directe : plus de visites pour les détenus. « Ils étaient enfermés toute la journée », commente Kristoff Hemelinckx, directeur de l’ICT à la direction générale des établissements pénitentiaires. « Ça générait du stress et de l’agressivité qui se répercutaient sur le personnel. Comme dans chaque crise, ça a créé une opportunité. Sur base des cours que les détenus peuvent suivre à distance, nous avons décidé d’utiliser les mêmes ordinateurs pour organiser des visites en visioconférence. En une semaine, nous avons trouvé le logiciel, programmé et configuré 140 ordinateurs portables dans toutes les prisons du pays. Chaque prison dispose d’un local prévu à cet effet. Il suffit au détenu de s’inscrire.