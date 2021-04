Avec le retour du printemps et du soleil, nombre d’entre nous aspirent au déconfinement et surtout aux retrouvailles qui l’accompagneront. Dès les mesures sanitaires assouplies, on devrait voir réapparaître sur les tables des fêtes d’été et autres barbecues les vins en BIB (Bag-in-box), aussi appelés cubi. Entendez par là les vins conditionnés dans une poche en plastique souple et imperméable à l’air, emballée dans une boîte en carton munie d’un petit robinet.