Coronavirus - Nouvelle diminution des exportations et importations de biens en février

Les importations et les exportations de biens ont à nouveau diminué en février dernier, signale jeudi la Banque nationale (BNB). La contraction du commerce s'est manifestée à peu près partout, mais de façon plus marquée pour les échanges avec les Etats-Unis et les importations en provenance du Royaume-Uni.

La croissance des exportations (-9,3%) et des importations (-11,8%) de biens est donc restée négative par rapport à février 2020. Ce repli avait déjà été constaté en janvier dernier, avec respectivement -8,2% pour les exportations et -14,7% pour les importations comparativement au même mois il y a un an.

On est cependant loin des reculs extrêmes constatés en avril et mai de l'année dernière, lors du premier confinement causé par la pandémie de Covid-19, qui dépassaient -25%, relève la Banque nationale.

La contraction du commerce s'est donc notamment manifestée pour les importations en provenance du Royaume-Uni. Les fortes diminutions d'importations de produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que de machines et de matériel électrique font suite à un mouvement inverse à la fin de 2020, où les échanges entre la Belgique et le Royaume-Uni ont connu un rebond temporaire, probablement pour constituer des stocks en anticipation de futures entraves aux échanges lors de l'entrée en vigueur du Brexit, analyse la BNB.