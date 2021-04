Deux ans après l’incendie de Notre-Dame de Paris, où en est le chantier? (photos)

Deux ans jour pour jour après l’incendie de Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron a souligné « l’immense travail accompli », en visitant jeudi l’impressionnant chantier de reconstruction de la cathédrale, qui doit être rendue au culte pour le 16 avril 2024, même si le chantier ne sera pas achevé à cette date.

Mais « on regarde aussi les trois ans qui viennent, car il va falloir tenir nos objectifs. Il y a donc une très grande mobilisation de planification très exigeante et rigoureuse », a ajouté le chef de l’Etat, revenu publiquement sur les lieux pour la première fois depuis la destruction de la toiture et de la flèche par les flammes, le 15 avril 2019.