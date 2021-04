Une coureuse se trompe de route sur la Flèche brabançonne et se retrouve sur le ring de Bruxelles (vidéo)

« DNF » (Do Not Finish) peut-on lire à côté du nom d’Olivija Baleisyte dans le classement de la Flèche brabançonne, disputée par le peloton féminin mercredi entre Lennik et Overijse. La cycliste lituanienne n’a en effet pas terminé la course, car elle s’est trompée d’itinéraire. La jeune coureuse de l’équipe Aromitalia - Basso Bikes - Vaiano a pris une mauvaise direction dans un rond-point et s’est retrouvée... sur le ring de Bruxelles ! Sans s’en rendre compte visiblement.

Olivija Baleisyte a donc poursuivi sa route au milieu des automobilistes, et c’est l’un d’eux qui l’a filmée avant de poster le tout sur Facebook. Évidemment, la jeune femme de 22 ans n’a pas pu rejoindre le peloton par après et a quitté la course. Elle n’a heureusement pas été victime d’un accident.