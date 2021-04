Les poches des Livres du Soir

Vérification de la porte opposée

***

Sylvain Tesson

Réédition – augmentée d’un inédit – de deux recueils de nouvelles publiés il y a près de vingt ans, Nouvelles de l’Est et Les Jardins d’Allah. Les tropismes de l’écrivain-aventurier sont au rendez-vous : l’Est russophone, l’Orient, la montagne, le dépassement, l’humour et une certaine vision poétique du monde : « C’est une immense lumière en son âme qui l’a réveillé brutalement », commence l’un des textes, et c’est peut-être cette lumière de vie qui nous allume.