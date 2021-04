Des chaussures de Lionel Messi mises aux enchères pour la bonne cause

La paire en question est celle avec laquelle l’Argentin a inscrit son 644e but avec le Barça, soit le record de buts pour un unique club.

Les chaussures que Lionel Messi a portées lorsqu’il a inscrit son 644e but pour Barcelone, battant alors le record de buts pour un seul club, ont été mises aux enchères pour la bonne cause. L’attaquant argentin a fait don de ses chaussures au Musée National d’Art de Catalogne. Ensemble, ils ont pris la décision de procéder à la vente aux enchères au profit du projet art et santé de l’hôpital universitaire de Vall Hebron en Catalogne.

« Battre le record de 644 buts pour un seul club m’a rendu très heureux mais le plus important de donner quelque chose en retour aux enfants qui luttent pour leur santé », a réagi Messi.

Messi avait inscrit son 644e but contre Valladolid fin décembre avec des Adidas Nemeziz Messi 19.1 aux pieds. Les deux chaussures ont été signées et devraient rapporter entre 57.000 et 80.000 euros. La vente aux enchères aura lieu du 19 au 30 avril sur le site christies.com