Alors que l’Américaine Ruth Wilder a remporté la Flèche Brabançonne féminine après visionnage de la photo-finish ce mercredi, Olivija Baleisyte, coureuse lituanienne, n’a pas eu autant de chance.

À mi-parcours, Baleisyte a manqué un virage sans s’en rendre compte, et s’est retrouvée sur le Ring de Bruxelles, à hauteur de Waterloo, en train de rouler entre les voitures. Elle n’a bien entendu pas pu rejoindre le peloton, et a été disqualifiée de la course.